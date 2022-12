Soirée estivale à Apreval Pennedepie Pennedepie Pennedepie Catégories d’évènement: Calvados

Pennedepie

Soirée estivale à Apreval Pennedepie, 29 juillet 2023, Pennedepie Pennedepie. Soirée estivale à Apreval 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados

2023-07-29 16:30:00 16:30:00 – 2023-07-29 Pennedepie

Calvados Pennedepie Lancement de notre première Soirée Estivale au cœur des vergers du Manoir d’Apreval ! Grandes tablées pour un repas partagé au beau milieu des pommiers. Animations, découverte du site, groupe de musique, buvette et restauration sur place Lancement de notre première Soirée Estivale au cœur des vergers du Manoir d’Apreval ! Grandes tablées pour un repas partagé au beau milieu des pommiers. Animations, découverte du site, groupe de musique, buvette et restauration sur place Les droners

Pennedepie

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Pennedepie Autres Lieu Pennedepie Adresse 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados Ville Pennedepie Pennedepie lieuville Pennedepie Departement Calvados

Pennedepie Pennedepie Pennedepie Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pennedepie-pennedepie/

Soirée estivale à Apreval Pennedepie 2023-07-29 was last modified: by Soirée estivale à Apreval Pennedepie Pennedepie 29 juillet 2023 15 Chemin des Mesliers Pennedepie Calvados Pennedepie Calvados Calvados Pennedepie

Pennedepie Pennedepie Calvados