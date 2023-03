SOIREE ESTAMINET / KARAOKE Pontpoint Catégories d’Évènement: Oise

Oise 0 5 Soirée co-organisée par les associations Le CAEM et Les Enjeux de Pontpoint avec au programme : surprise musicale, karaoké, jeux de bistrot. Restauration et buvette sur place (menu et sans menu).

Au menu : 1 assiette de charcuterie ou cake végétarien + 1 soupe + 1 crêpe + 1 boisson (N.B. soupe, dessert, cake fait maison). Réservation conseillée (120 places maximum).

Formulaire d’inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZA4CW2Ezg2op1wFCd8KlP__NlGaDKz5zeWH4lcrPIRHWv7Q/viewform Retrouvez-nous dès 20h00 pour une ambiance festive, musicale, ludique… enjeux.pontpoint@gmail.com +33 6 09 65 89 58 CAEM / Les Enjeux de Pontpoint

