Soirée espagnole Salle Petit Boy Nay, samedi 27 avril 2024.

Soirée repas et spectacle animée par les danseurs de l’ensemble de sons « Passion » Flamenca » et le guitariste compositeur Ramon de Torres avec une fin de soirée dansante.

Au menu tapas et sangria, paella, fromage, dessert, vin et café. 30 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 19:00:00

fin : 2024-04-27

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

