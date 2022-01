Soirée Escape game autour de l’Histoire sans fin Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Soirée Escape game autour de l’Histoire sans fin Bibliothèque François Villon, 10 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 10 février 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

La bibliothèque vous invite à relever le défi, et passer une soirée dans nos nouveaux espaces. L’impératrice Fantasia se meurt, et a besoin de votre aide pour guérir d’un mal mystérieux…Parcourez la bibliothèque pour trouver la solution aux énigmes qui vous permettront de reconstituer le médaillon, et tenter de la sauver ! Un escape game familial inspiré du film l’Histoire sans fin.

Durée : 1h / dernier départ à 22h. Tout public sur inscription à partir de 7 ans. Départs toutes les 15 minutes par groupes de 5. Organisé avec Kairos Escape Game Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr

