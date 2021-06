Le Vigeant CENTRE EQUESTRE LIEU DIT "LA PETITE RYE" Le Vigeant, Vienne SOIREE EQUITATION/VOLTIGE avec CAVALE RYE CENTRE EQUESTRE LIEU DIT « LA PETITE RYE » Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

Vienne

SOIREE EQUITATION/VOLTIGE avec CAVALE RYE CENTRE EQUESTRE LIEU DIT « LA PETITE RYE », 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Vigeant. SOIREE EQUITATION/VOLTIGE avec CAVALE RYE

CENTRE EQUESTRE LIEU DIT « LA PETITE RYE », le vendredi 23 juillet à 16:30

La MJC Champ Libre met en place une soirée équitation avec CAVALE RYE pour tous publics. Chaque personne inscrite pourra s’initier de 16h30 à 19h30 à la balade à cheval, à la voltige à cheval et aux soins de l’animal. **Les inscriptions sont obligatoires auprès du secrétariat de la MJC au 05 49 48 94 00.** Adresse du centre équestre : La Petite Rye, 86150 LE VIGEANT

1€ adhérent MJC et 2€ non adhérent

Découverte de l’équitation et de la voltige à cheval CENTRE EQUESTRE LIEU DIT « LA PETITE RYE » 86150 LE VIGEANT Le Vigeant Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T16:30:00 2021-07-23T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Vigeant, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu CENTRE EQUESTRE LIEU DIT "LA PETITE RYE" Adresse 86150 LE VIGEANT Ville Le Vigeant lieuville CENTRE EQUESTRE LIEU DIT "LA PETITE RYE" Le Vigeant