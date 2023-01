Soirée entrecôte organisée par March’Double Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud Parcoul-Chenaud Catégories d’Évènement: Dordogne

Dordogne Parcoul-Chenaud Samedi 25 février à Parcoul (salle des fêtes)

Soirée Entrecôte à partir de 20h, organisée par l’association March’Double et animée par Bad Anim. Tarif : 24 € et 15 € pour les—12 ans (apéritif, velouté, assiette périgourdine, entrecôte sur la braise/ frites, salade, fromage, dessert, vin et café compris)

Renseignements : 06.70.10.55.80 / Inscription : 06.19.67.51.18

March'Double

