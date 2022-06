Soirée entrecôte Nieul Nieul Catégories d’évènement: 87510

Nieul

Soirée entrecôte Nieul, 18 juin 2022, Nieul. Soirée entrecôte Nieul

2022-06-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-18 23:00:00 23:00:00

Nieul 87510 Nieul Samedi 18 juin, à partir de 19h au stade municipal de Nieul. Buvette ouverte à tous toute la soirée. Menu : apéritif / melon jambon cru / entrecôte gratin dauphinois salade / fromage / dessert. Tarif : 21€ / adulte et 11€ / enfant. Consigne gobelet incluse. Informations et réservations : 06 81 54 08 02. Soirée entrecôte organisée par l’APE de Nieul. Animation musicale, retraite aux flambeaux, feu de la Saint Jean. Samedi 18 juin, à partir de 19h au stade municipal de Nieul. Buvette ouverte à tous toute la soirée. Menu : apéritif / melon jambon cru / entrecôte gratin dauphinois salade / fromage / dessert. Tarif : 21€ / adulte et 11€ / enfant. Consigne gobelet incluse. Informations et réservations : 06 81 54 08 02. Nieul

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 87510, Nieul Autres Lieu Nieul Adresse Ville Nieul lieuville Nieul

Nieul Nieul https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nieul/

Soirée entrecôte Nieul 2022-06-18 was last modified: by Soirée entrecôte Nieul Nieul 18 juin 2022

Nieul