Soirée Entrecôte/frites Salle des fêtes Millac Catégories d’évènement: Millac

Vienne

Soirée Entrecôte/frites Salle des fêtes, 16 avril 2022, Millac. Soirée Entrecôte/frites

Salle des fêtes, le samedi 16 avril à 20:00

Entrecôte/ frites —————–

Sur réservation obligatoire, 15 € par personne. Par SMS au 06 03 17 74 56

Le comité des fêtes organise sa traditionnelle soirée Entrecôte/frites, qui sera suivi d’un bal. Salle des fêtes 86150 Millac Millac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T20:00:00 2022-04-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Millac, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse 86150 Millac Ville Millac lieuville Salle des fêtes Millac Departement Vienne

Salle des fêtes Millac Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millac/

Soirée Entrecôte/frites Salle des fêtes 2022-04-16 was last modified: by Soirée Entrecôte/frites Salle des fêtes Salle des fêtes 16 avril 2022 Millac Salle des fêtes Millac

Millac Vienne