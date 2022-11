Soirée Entrecôte des Escamats Ortolans Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Catégories d’évènement: Landes

Villeneuve-de-Marsan

Soirée Entrecôte des Escamats Ortolans Villeneuve-de-Marsan, 19 novembre 2022, Villeneuve-de-Marsan. Soirée Entrecôte des Escamats Ortolans

Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes

2022-11-19 – 2022-11-19 Villeneuve-de-Marsan

Landes Villeneuve-de-Marsan 12 EUR Vous aimez le Boeuf, l’ambiance festive des match de rugby et des 3ème mi-temps, cette soirée est faite pour vous. L’Entrecôte s’y déguste à volonté avec ses patates rustiques, la Garbure ouvre le repas, Fromage, dessert, café et vins sont compris.

N’oubliez pas de réserver ! Vous aimez le Boeuf, l’ambiance festive des match de rugby et des 3ème mi-temps, cette soirée est faite pour vous. L’Entrecôte s’y déguste à volonté avec ses patates rustiques, la Garbure ouvre le repas, Fromage, dessert et café sont compris. ©Escamats Ortolans

Villeneuve-de-Marsan

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Villeneuve-de-Marsan Autres Lieu Villeneuve-de-Marsan Adresse Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes Ville Villeneuve-de-Marsan lieuville Villeneuve-de-Marsan Departement Landes

Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-de-marsan/

Soirée Entrecôte des Escamats Ortolans Villeneuve-de-Marsan 2022-11-19 was last modified: by Soirée Entrecôte des Escamats Ortolans Villeneuve-de-Marsan Villeneuve-de-Marsan 19 novembre 2022 Landes Salle des Fêtes Villeneuve-de-Marsan Landes Villeneuve-de-Marsan

Villeneuve-de-Marsan Landes