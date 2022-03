Soirée entrecôte à volonté Bascons Bascons Catégories d’évènement: Bascons

Landes

Soirée entrecôte à volonté Bascons, 26 mars 2022, Bascons. Soirée entrecôte à volonté Bascons

2022-03-26 19:30:00 – 2022-03-26

Bascons Landes Bascons 12 EUR RDV à la Salle des fêtes de Bascons

Repas organisé par les Escamats Ortolans, rugby club Bascons Villeuneuve de Marsan. Adultes 20€ – Enfants : 12€ et – de 5 ans Gratuit RDV à la Salle des fêtes de Bascons

Bascons

