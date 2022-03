Soirée Entre Pot’s Labenne, 12 mars 2022, Labenne.

Soirée Entre Pot’s avenue Jean Lartigau Salle des Fêtes Labenne

2022-03-12 20:00:00 – 2022-03-12 00:00:00 avenue Jean Lartigau Salle des Fêtes

Labenne Landes

EUR 12 12 Une soirée entre potes à la sauce texane avec entrecôte à la braise & frites, what else ?

Peut être un peu de musique ? Next le Groupe assurera la partie musicale. Pensez à réserver à la Maison du Square, salle RDC les 3, 4 et 7 mars de 18h00 à 20h00, les places sont limitées.

+33 6 75 62 36 36

Comité des Fêtes Lous Landeus

avenue Jean Lartigau Salle des Fêtes Labenne

