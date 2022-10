Soirée ensorcelée à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir, 31 octobre 2022, Villiers-sur-Loir.

Soirée ensorcelée à Villiers-sur-Loir

6 Rue de la Berthelotière Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

2022-10-31 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-31

Villiers-sur-Loir

Loir-et-Cher

Villiers-sur-Loir

Soirée ensorcelée à Villiers-sur-Loir. Nous fêterons Samhain, l’ancêtre celte d’halloween dans un décor magique typique et naturel… il y aura du feu de la soupe et des étoiles dans les yeux… une soirée conte pas comme les autres dans la pénombre des Troglos.. vous venez ? ce sera à Villiers-sur-Loir. Avec Melle Barberousse et sa Nymphabulle, Mathilde Van Den Boom mi conteuse mi sorcière masquée et Sophie Raive et sa baguette magique. Mathilde Van den Boom, Melle Barberousse et Sophie Raive vous ont concocté des contes dans un troglo décoré pour l’occasion. Veillée autour du feu, soupe. Prévoir un plaid et votre bol. Réservation conseillée.

Animation proposée par Les Fées de l'(h)être.

+33 6 14 67 62 09 http://www.lesfeesdelhetre.fr/?fbclid=IwAR3LuscZLC-lw0LG7g_-fJAQdOiwCcaH2DZJv8DWQXIv35xUHimfNuFQnyA

Sophie Raive

Villiers-sur-Loir

dernière mise à jour : 2022-10-10 par