Soirée « Enquête policière » Lourdes, 26 janvier 2023, Lourdes OT de Lourdes, CDT65 Lourdes.

Soirée « Enquête policière »

2023-01-26 20:30:00 – 2023-01-26

Soirée « enquête policière » au Palais des Congrès, le 26 janvier : une enquête

policière théâtrale interactive « Mort d’un curé de passage » de et avec Bernard Monforte.

Rendez-vous au palais des congrès, le jeudi 26 janvier à 20 h 30, pour une soirée pas comme les autres, au concept particulier…

Concept de la soirée :

Depuis sa création, la Compagnie Il est une fois propose des spectacles « enquêtes policières » interactifs au cours desquels les spectateurs-participants sont confrontés à une énigme policière. Principalement axés sur l’improvisation, ces spectacles sont des créations originales, de pures fictions ou encore, des adaptations de faits historiques.

« Les participants doivent donc, tout au long du spectacle, interroger les suspects (joués par les comédiens) et consulter les pièces à conviction afin de démasquer le ou les coupables », explique la compagnie.

Résumé du spectacle :

« Etienne Delarue est installé dans la région depuis une année. Depuis un an, il vient passer la soirée à l’auberge tous les soirs. Et depuis un an aussi, il s’est mis dans la tête de remonter en 1892 pour connaître l’assassin de son aïeul, et bien entendu, ça ne marche jamais… Sauf ce soir, grâce au terrible orage qui gronde au dehors. Et par chance ou

malchance, vous êtes dans la salle… Et en plus, il vous demande de l’aider à mener l’enquête. Vous rencontrerez de nombreux personnages. Vous devrez les interroger et consulter les nombreuses pièces à conviction que ce bon Etienne a pu récolter jusqu’alors pour tenter de savoir qui a assassiné le père Jean ».

Nombre de places limité, réservation recommandée via les coordonnées ci-dessous ou à l’Office de Tourisme de Lourdes.

culture@ville-lourdes.fr +33 5 62 42 54 57

