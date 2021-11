Mimizan Médiathèque municipale de Mimizan Landes, Mimizan Soirée enquête à la médiathèque Médiathèque municipale de Mimizan Mimizan Catégories d’évènement: Landes

Depuis quelques mois, des évènements étranges se passent à la médiathèque : livres qui tombent, bruits inquiétants… les bibliothécaires ne savent plus quoi penser : une farce ? une fantôme ? Sybille la médium aurait-elle la réponse ? Les lecteurs mènenet l’enquête afin de découvrir la vérité….

Nombre limité à 20 personnes, accès gratuit

Le temps d’une soirée, prenez la place d’un détective et cherchez les indices pour découvrir ce qui se trame à la Médiathèque… Médiathèque municipale de Mimizan 3 place Félix Poussade 40200 Mimizan Mimizan Landes

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T21:00:00

