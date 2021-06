Laudun-l'ArdoiseLaudun-l'Ardoise Laudun-l'Ardoise Laudun-l'Ardoise Gard, Laudun-l'Ardoise Soirée enfant terrible de Maison Sinnaé Laudun-l’Ardoise Laudun-l’Ardoise Laudun-l'ArdoiseLaudun-l'Ardoise Catégories d’évènement: Gard

Soirée enfant terrible de Maison Sinnaé 2021-07-13 – 2021-07-13 Maison Sinnaé 105, avenue du Général de Gaulle
Laudun-l'Ardoise Gard

Nos jeunes vignerons sont heureux de vous annoncer le retour cette année de la soirée Enfant Terrible, le mardi 13 juillet de 19h à 1h!Vivez une soirée conviviale et festive autour des cuvées Enfant Terrible, avec musique, DJ et Food Truck !Partager une soirée de convivialité autour des cuvées Enfant Terrible. Sur réservation uniquement : ICI ou dans nos boutiques de Laudun & Chusclan.✨ Entrée = 10 € / pers. avec 1 verre offert.✨ Gratuit pour les mineurs accompagnés de leur famille.✨ Evènement limité à 1000 personnes suivant le protocole sanitaire en vigueur +33 4 66 90 55 22

