Lortet Hautes-Pyrénées Lortet 19H30 : Apéritif en musique avec “LES FREROS DE LA PENA” – 22H : Bal Disco animé par “ADRENALINE”. Les bénéfices seront intégralement versés à une association humanitaire destinée au peuple ukrainien https://www.facebook.com/profile.php?id=100079204485011 à la salle des fêtes LORTET Lortet

