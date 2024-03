Soirée en soutien à La Flèche d’Or – édition spéciale Cabaret Mégamix FAWA Paris, vendredi 8 mars 2024.

Le vendredi 08 mars 2024

de 20h00 à 02h00

.Public jeunes et adultes. payant

De 15 à 25 euros.

Malgré la difficile situation, La Flèche d’Or redouble d’efforts pour vous donner rendez-vous hors de ses murs !

Nous subissons malheureusement les conséquences économiques de cette fermeture, c’est pour cela que FAWA nous accueille pour une inoubliable soirée de soutien !

Chaque billet, repas acheté et don versé reviendra à La Flèche d’Or afin que nous puissions maintenir nos activités sociale, culturelle et solidaires et afin de rémunérer les salarié.es.

Nous vous attendons le 8 mars à FAWA au 11b place Auguste Baron pour nous soutenir dans la joie et la bonne humeur !

Pour cette soirée spéciale Cabaret Mégamix, nous vous proposons une programmation d’exception aux côtés d’artistes qui ont brillé.es sous les projecteurs de La Flèche d’Or.

Hostée par la queen du drag, Javel Habibi, vous serez illuminé.es par le cabaret avec Kiara Bolt, Charme Fatal, Ruby On The Nail, Noam Sinseau (stand up) Melissa Laveaux (live) et Radio Tempête pour un DJ set jusqu’au bout de la nuit !

Vous pourrez de plus nous soutenir en découvrant le savoureux repas concocté par l’équipe de la cuisine de La Flèche d’Or :

▬ Au menu

Riz Noir

Crème de Patate Douce

Falafel de Lentilles et sa sauce citronnée aux herbes

Poireaux Braisé au Picon

Fraicheur de Choux

▬ En dessert

Carrot Cake

Nous avons hâte de vous retrouver, merci pour tout votre soutien !

Un événement Flèche d’Or Hors Les Murs @FAWA (11b Pl. Auguste Baron, 75019 Paris)

Restauration végétarienne sur place

Billetterie en ligne (HELLOASSO)

Pour nous soutenir sur HelloAsso : https://www.helloasso.com/associ…/l-inter-co/formulaires/

FAWA 11b, place Auguste Baron 75019

Contact : https://flechedor.org/agenda/2024-03-08-soiree-de-soutien-a-la-fleche-d-or https://fb.me/e/4mJ2MTpIS https://www.helloasso.com/associations/les-repas-solidaires/evenements/soiree-de-soutien-pour-la-fleche-d-or-1

La Flèche d’Or avec Javel Habibi, Kiara Bolt, Ruby On The Nail, Charme Fatal, Noam Sinseau, Melissa Laveaux & Radio Tempête