Soirée en musique et en chansons Touffreville-la-Corbeline Touffreville-la-Corbeline Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Touffreville-la-Corbeline

Soirée en musique et en chansons Touffreville-la-Corbeline, 22 mars 2022, Touffreville-la-Corbeline. Soirée en musique et en chansons Touffreville-la-Corbeline

2022-03-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-22 22:30:00 22:30:00

Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime Touffreville-la-Corbeline L’association “O Notes Enchantées” vous propose de passer une soirée conviviale autour de chansons française. L’association “O Notes Enchantées” vous propose de passer une soirée conviviale autour de chansons française. +33 2 35 96 05 02 L’association “O Notes Enchantées” vous propose de passer une soirée conviviale autour de chansons française. Touffreville-la-Corbeline

dernière mise à jour : 2022-03-19 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Touffreville-la-Corbeline Autres Lieu Touffreville-la-Corbeline Adresse Ville Touffreville-la-Corbeline lieuville Touffreville-la-Corbeline Departement Seine-Maritime

Soirée en musique et en chansons Touffreville-la-Corbeline 2022-03-22 was last modified: by Soirée en musique et en chansons Touffreville-la-Corbeline Touffreville-la-Corbeline 22 mars 2022 seine-maritime Touffreville-la-Corbeline

Touffreville-la-Corbeline Seine-Maritime