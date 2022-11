Soirée en hommage à Johnny Hallyday Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnées

Hautes-Pyrnes

Vic-en-Bigorre

Soirée en hommage à Johnny Hallyday Vic-en-Bigorre, 3 décembre 2022, Vic-en-Bigorre. Soirée en hommage à Johnny Hallyday

56 rue du chemin vert Bar Musical Dan Karaoké VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert

2022-12-03 – 2022-12-03

Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert

Vic-en-Bigorre

Hautes-Pyrnes Vic-en-Bigorre EUR 15 15 Soirée en hommage à Johnny Hallyday Avec un spectacle et karaoké Restauration sur place : Menu Moules Frites à 15 € Réservation par téléphone au 06.84.95.03.98 Venez nombreux ! +33 6 84 95 03 98 Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert Vic-en-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-11-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnées, Hautes-Pyrnes, Vic-en-Bigorre Autres Lieu Vic-en-Bigorre VIC-EN-BIGORRE Adresse Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes OT du Pays du Val d'Adour, CDT65 Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert Ville Vic-en-Bigorre lieuville Bar Musical Dan Karaoké 56 rue du chemin vert Vic-en-Bigorre Departement Hautes-Pyrnes

Soirée en hommage à Johnny Hallyday Vic-en-Bigorre 2022-12-03 was last modified: by Soirée en hommage à Johnny Hallyday Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre VIC-EN-BIGORRE 3 décembre 2022 56 rue du chemin vert Bar Musical Dan Karaoké VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnées OT du Pays du Val d'Adour|CDT65 56 rue du chemin vert Bar Musical Dan Karaoké VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes OT du Pays du Val d'Adour|CDT65 Hautes-Pyrnées Hautes-Pyrnes Vic-en-Bigorre

Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrnes