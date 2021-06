SOIREE EN FANFARES Les Moutiers-en-Retz, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Les Moutiers-en-Retz.

SOIREE EN FANFARES 2021-07-13 14:00:00 – 2021-07-13 24:00:00

Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Les Trompettes de Fallope : La fanfare est née en 2012 à Nantes, historiquement au sein de la faculté de médecine, fondée par des passionnés de musique venus de toute part pour terminer leur cursus médical. Soudée par son engouement musical, la fanfare s’est ouverte à d’autres musiciens extérieurs à la filière. Depuis les grands classiques de variété française tel que Partenaire Particulier ou Georges Brassens, jusqu’aux auteurs techno-electro internationaux tel que Worakls, des compositions personnelles viennent enrichir ce répertoir pour contenter tous les goûts.

The New Swing Band : Succomberez-vous aux charmes de ce combo à la qualité musicale irréprochable et à la bonne humeur contagieuse ? Leur formule déambulatoire saura vous ravir et le voyage musical proposé : un savant mélange swing jazz façon New Orléans, vous comblera. Décidément, ces quatre jeunes gens (Jean-Marie Goupil à la Trompette, Benjamin Lebert au Sousaphone, Maxime Bellanger à la Caisse Claire et Lorenzo Muccio au Banjo) ont du swing et encore de beaux jours devant eux.

La Fanfare de Bourgneuf : La Fanfare perdure depuis de très nombreuses années. Elle est emmenée par Lionel Blanchard, président de l’association et chef de la fanfare. Elle compte en son sein aussi bien de jeunes musiciens que de confirmés. Elle déambulera dans les rues des Moutiers en vous proposant son répertoire varié.

Soirée en fanfares :

lesmoutiersenretz@pornic.com +33 2 40 82 74 00

