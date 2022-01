Soirée en dameur Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs Doubs EUR 26 26 Dès 19h.

Organisée par la Station des Fourgs.

Partez à la découverte d’une activité nocturne bien particulière : le damage des pistes ! Après avoir effectué une balade en dameur et une visite du domaine, une fondue vous attend au Chalet du Sentier.

26€ /pers.

