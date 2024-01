Soirée en amoureux au Château de Chazelpaud Chez Quéret Saint-Bard, mercredi 14 février 2024.

Soirée en amoureux au Château de Chazelpaud Chez Quéret Saint-Bard Creuse

Célébrez votre Saint Valentin au Château de Chazelpaud

Partagez un dîner romantique et laisser vous tenter en continuant ce voyage dans l’une des chambres du Château, où petites attentions et romantisme seront au rendez-vous. Vous pouvez choisir le dîner en Amoureux ou prolonger la soirée en restant après le diner dans une de nos chambres d’hôtes au Château. LE MENU pour 2 à 115 € (Boissons comprises)

– Apéritif maison Coupe de Champagne au Litchi

– Mise en Bouche

– Entrée Millefeuille de saumon fumé

– Plat Grenadin de veau sauce aux morilles, Ecrasée de pomme de terre, Petits légumes

– Fromage Fromage du pays

– Dessert Moelleux au chocolat, Crème anglaise, Glace vanille

Ou le Diner et la nuit au Château avec le petit déjeuner pour 239€

Chez Quéret Château de Chazelpaud

Saint-Bard 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@chateau-chazelpaud.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14



