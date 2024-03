SOIRÉE ÉLECTROACOUSTIQUE, MUSICAL BOUNCE BACK Conservatoire de Marseille Marseille, jeudi 11 avril 2024.

SOIRÉE ÉLECTROACOUSTIQUE, MUSICAL BOUNCE BACK ♫♫♫ Jeudi 11 avril, 18h00 Conservatoire de Marseille A partir de 7€

Du 06 au 13 avril 2024, Marseille accueille le point d’orgue du projet européen MUSICAL BOUNCE BACK initié par PIANO AND CO, direction artistique Nathalie Négro, qui vise à mettre en lumière les femmes en musique et le Matrimoine musical.

Jeudi 11 avril – Soirée électroacoustique

18h – DOCUMENTAIRE

Sisters with transistors, les héroïnes méconnues de la musique électronique »

Film de Lisa ROVNER, 2020, 53min

Raconté par Laurie ANDERSON : un hymne aux pionnières de la musique électronique et aux horizons sonores qu’elles ont ouverts depuis les années 1930.

Elles ont, chacune à leur manière, défriché de nouveaux territoires, composant la bande-son d’un XXe siècle technologique. Armées de leurs synthétiseurs, oscilloscopes, platines et séquenceurs, elles ont traversé l’histoire, souvent en solitaires, des années 1950 aux années 1980, créant des ponts entre la composition savante, la scène expérimentale, le cinéma, la télévision et la publicité. Des espaces de liberté et de créativité que le monde de la musique traditionnelle ne leur accordait pas jusqu’alors…

20h – CONCERT

Soirée électroacoustique avec la création mondiale de la compositrice grecque Esthir LÉMI, commande de PIANO AND CO (avec l’aide de la SACEM), ainsi qu’une œuvre de la compositrice portugaise Angela DA PONTE. Deux jeunes compositrices marseillaises, Iris KAUFMANN et Mélanie GENTILHOMME interprèteront leurs créations.

Avec la participation des musicien.ne.s du projet MUSICAL BOUNCE BACK (harpe, marimba et piano) et de Tanya DUFORT (Daf) .

Le concert sera suivi d’une rencontre en présence des quatre compositrices.

Bar sur place

TARIFS :

Concert : Tarif plein 12€ / Tarif réduit 7€

Documentaire : Tarif unique 7€

Concert + documentaire : Tarif plein 15€ / Tarif réduit 10€

Du 8 au 13 avril

Parcours – exposition – Entrée libre

Différents espaces ont été investis au sein du Conservatoire Pierre Barbizet afin de jouer sur la visibilité et l’invisibilité des compositrices dans ce parcours singulier imaginé par Nathalie NÉGRO et scénographié par Claudine BERTOMEU.

En 2023, MUSICAL BOUNCE BACK a reçu le label “ONU Femmes France / Génération Égalité” pour l’important travail de diffusion qui a été mené à l’échelle européenne.

