Soirée électro/house – DartNight #4



2022-11-26 21:30:00 – 2022-11-26

DartNight #4 : EDARTA + STRAIGHT IN

Electro / House

Le samedi 26 novembre au Tube à Seignosse.

21h ouverture des portes, 21h30 début du show

E Darta et ses acolytes sont de retour au Tube. Après les succès de nos trois précédentes éditions au printemps , il est temps de réserver votre soirée du samedi 26 novembre. Venez enflammer le dancefloor dès 21 h 30 avec STRAIGHT IN et E DARTA aux platines.

Electro chic et choc, le dancefloor vous attend plus chaud que jamais !

Tarifs :

– pré-vente : 7€

– sur place : 10€

Billetterie : https://my.weezevent.com/dartnight-4

Le tube

