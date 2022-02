Soirée électro/house – DartNight #1 Seignosse, 26 février 2022, Seignosse.

6 6 EUR Dart night #1 : le samedi 26 février à 21h au Tube à Seignosse.

20h30 ouverture des portes ; 21h début du show

Le Tube & Little Family présentent : « DARTNIGHT »

Tous les héros ne portent pas de cape.

Seignosse est dans la pénombre. Point culminant de la Crime Alley landaise, le Tube devient le théâtre d’un grand combat contre la criminalité et la corruption.

Pour chasser les malfaiteurs, le célèbre Darta et ses fidèles alliés Marius & Pierino, se réunissent et luttent pour le bien et la justice.

House, disco, techno : les protagonistes connaissent parfaitement la recette pour éloigner les malfrats.

Constamment sur le qui-vive, les héros se veulent fidèles et dévoués à la population qu’ils protègent.

Ne vous laissez pas impressionner et rejoignez l’alliance.

Tarifs :

– pré-vente : 6€

– sur place : 8€

Billetterie :

– www.le-tube-bourdaines.com

– https://my.weezevent.com/dartnight-1

