Soirée électro familiale « Mèz’électro Open Air » en partenariat avec Blue Sun Halle du Sesquier Mèze

Soirée électro familiale « Mèz’électro Open Air » en partenariat avec Blue Sun Pour terminer la saison culturelle et fêter l’arrivée de l’été, une soirée à prolonger jusqu’à 1h du matin. 29 et 30 juin Halle du Sesquier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-29T17:00:00+02:00 – 2024-06-29T23:57:00+02:00

Fin : 2024-06-30T00:00:00+02:00 – 2024-06-30T01:00:00+02:00

C’est le moment de se retrouver, ensemble autour d’une programmation musicale qui réunit une sélection d’artistes internationaux et Djs Mézois.

Des sonorités électroniques et toutes en nuances qui vous feront danser et chiller sur de bonnes vibes !

Halle du Sesquier Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie