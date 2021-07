Paris Le Bar Commun Paris Soirée électro du BarCo Le Bar Commun Paris Catégorie d’évènement: Paris

Petite soirée électro en perspective avec deux supers DJ que sont Ra.W et Deep Whispers. Ra.W évolue dans un univers résolument Techno, alliant des sonorités acides à la puissance brute industrielle. Deep Whispers est orientée House et Deep House, en passant pas la Techno éclectique avec des sonorités électroniques endiablées. Fiestaaaaaaaaaaa Soirée électro du BarCo Le Bar Commun 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T20:00:00 2021-07-17T23:00:00

