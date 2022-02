Soirée Electro : Concert + Jam Session imfp, 9 mars 2022, Salon-de-Provence.

Soirée Electro : Concert + Jam Session

imfp, le mercredi 9 mars à 20:30

Les stagiaires de l’IMFP en 2ème année son et Sébastien Fournier, leur professeur, vous proposent une Soirée Electro en 2 parties : – un concert des stagiaires en son mêlant instruments acoustiques et électroniques : synthés analogiques et ordinateurs sur Ableton Live – une jam session electro utilisant le même set que celui du concert, le public sera libre de monter sur scène et d’utiliser le matériel mis à disposition (synthés, ordis, micros traités en direct, loopers…), et également de venir avec des instruments « habituels ». N’hésitez pas, venez jouer et expérimenter ! Entrée gratuite.

imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

