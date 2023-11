Soirée électro | Collectif Musique de fête Dans le cadre de « L’IMA fait son festival ! » L’Institut du Monde Arabe Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 22h30 à 05h00

.Tout public. Jusqu’à 1 ans. payant

« Musique de fête » est un projet créé par l’équipe de Nowadays Records et KasBaH, avec pour objectif de réunir la scène électro du Maghreb et du Moyen-Orient. À l’occasion du festival de l’IMA, KasbaH est à la manœuvre et investit la salle des colonnes pour une nuit enflammée ponctuée par des happenings de Kif-Kif Bledi, un défilé de mode-performance et des invités surprises !

Avec KasbaH, BaB, Aziz Konkrite, Wael Alkak et DJ Ritu.

Wael Alkak : 22h30 – 00h00

Né à Damas, Wael Alkak est un compositeur de musique arabe électronique qui combine les genres et les cultures. Depuis plus d’une décennie, il se produit dans toute l’Europe et présente de nombreux projets, puisant son répertoire dans le folklore du Levant (chaâbi), avec des performances live qui mêlent tradition et modernité, où sons de synthétiseurs et mélodies traditionnelles produisent un style transcendant, invitant les corps à se laisser aller.

DJ Ritu : 00h00 – 1h30

Militante de longue date pour les causes de l’égalité et voix de l’émission musicale indépendante la plus connue du Royaume-Uni, A World in London, DJ Ritu, en près de 40 ans de carrière, s’est érigée comme une pionnière des scènes « Asian Underground » et Bhangra, et a décolonisé les pistes de danse et les ondes radio, ouvrant la voie à d’autres artistes, en particulier féminines.

KasbaH ft. Bab : 1h30 – 3h30

KasbaH est un DJ, producteur et fondateur du collectif « Musique de fête ». En se plaçant au carrefour des cultures, sa musique offre un panorama plus vaste sur le monde. Après des années de culture underground, il remplit ses carnets de voyage sonores à l’encre de sons qui consacrent le mariage entre la culture club et les musiques traditionnelles.

Egalement DJ et producteur, Bab construit sa production artistique autour des musiques du Maghreb, sur des inspirations mélodiques raï ou chaâbi avec une présence forte de synthétiseurs et de boîtes à rythmes, pour une réinterprétation fondamentalement contemporaine de cet héritage.

Aziz Konkrite : 3h30 – 5h00

Aziz Konkrite est un DJ franco-marocain, digger, beatmaker et producteur d’événements depuis près de 30 ans. Biberonné par une infinité d’influences (funk, soul, hip-hop, boogie, musiques du monde,…), il fait vibrer cet esprit éclectique dans son nouveau projet sorti en novembre dernier : Siba Sawt-System.

Soirée ponctuée de performances :

– Lab invite Haroun Ghanmi pour un défilé stupéfiant !

Haroun Ghanmi, très jeune créateur de tout juste 19 ans, a fait une arrivée remarquable et remarquée dans l’univers de la mode. « Anomalies », la marque qu’il a montée est un succès qui ne se dément pas ; et pour cause, ses créations ont été montrées récemment à la Fashion Week de Tunis, et se sont faites les témoins de cette démarche de défolkorisation de la production artistique de la mode dans le monde arabe.

– La compagnie Kif-Kif Bledi ponctuera cette nuit électro d’happenings enjoués !

La compagnie Kif-Kif Bledi promeut, depuis sa création en 2017, une ouverture sur les danses issues des traditions du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et du Liban. Ses membres sont des passeurs d’un genre nouveau : héritier.es et inclusif.ves, ayant une approche entre modernité et traditions. Ils s’érigent en défenseurs des matrimoines et patrimoines dansés ancrés au plus profond de leurs cultures avec, en exergue, l’héritage amazigh.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/soiree-electro-collectif-musique-de-fete

