Soirée ELECTRO CLASH #1 Figeac, samedi 23 mars 2024.

Wild Assembly et Banda Do Mato à la salle Balène à Figeac !

Première partie à 20h Banda Do Mato

DJ set’s de Wild Assembly

– Atramix (Afro House/Nu Disco/Funky House)

– Bacchant (Bass music)

– ioio (Techno)

Bière locale.

payant avec une conso offerte

Association « C’est pour demain »10 EUR.

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23

salle balène

Figeac 46100 Lot Occitanie matthewbeynon46@gmail.com

