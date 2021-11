Paris Église Notre-Dame des Otages Paris Soirée Effata Église Notre-Dame des Otages Paris Catégorie d’évènement: Paris

Soirée Effata Église Notre-Dame des Otages, 2 décembre 2021, Paris. Soirée Effata

Église Notre-Dame des Otages, le jeudi 2 décembre à 20:00 Louange, adoration, intercession, prières de délivrance et de guérison. Un jeudi soir par mois dans l’église. Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame des Otages Adresse 81 rue Haxo Ville Paris lieuville Église Notre-Dame des Otages Paris