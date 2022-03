Soirée Ecossaise – Burns Night Ypreville-Biville Ypreville-Biville Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Ypreville-Biville

Soirée Ecossaise – Burns Night Ypreville-Biville, 26 mars 2022, Ypreville-Biville. Soirée Ecossaise – Burns Night Restaurant Auberge d’Ypreville 18 Route de Fécamp Ypreville-Biville

2022-03-26 – 2022-03-26 Restaurant Auberge d’Ypreville 18 Route de Fécamp

Ypreville-Biville Seine-Maritime Ypreville-Biville SOIREE ECOSSAISE : venez partager un moment de convivialité pour tous les amateurs de cuisine Ecossaise, et comme toujours 100% maison même le pain ! Qui remportera le concours du meilleur costume Ecossais ? Sur réservation uniquement SOIREE ECOSSAISE : venez partager un moment de convivialité pour tous les amateurs de cuisine Ecossaise, et comme toujours 100% maison même le pain ! Qui remportera le concours du meilleur costume Ecossais ? Sur réservation uniquement +33 2 35 10 24 49 https://www.aubergedypreville.fr/ SOIREE ECOSSAISE : venez partager un moment de convivialité pour tous les amateurs de cuisine Ecossaise, et comme toujours 100% maison même le pain ! Qui remportera le concours du meilleur costume Ecossais ? Sur réservation uniquement Restaurant Auberge d’Ypreville 18 Route de Fécamp Ypreville-Biville

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Ypreville-Biville Autres Lieu Ypreville-Biville Adresse Restaurant Auberge d'Ypreville 18 Route de Fécamp Ville Ypreville-Biville lieuville Restaurant Auberge d'Ypreville 18 Route de Fécamp Ypreville-Biville Departement Seine-Maritime

Soirée Ecossaise – Burns Night Ypreville-Biville 2022-03-26 was last modified: by Soirée Ecossaise – Burns Night Ypreville-Biville Ypreville-Biville 26 mars 2022 seine-maritime Ypreville-Biville

Ypreville-Biville Seine-Maritime