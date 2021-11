Soirée écossaise Agnac, 27 novembre 2021, Agnac.

Soirée écossaise Agnac

2021-11-27 – 2021-11-27

Agnac Lot-et-Garonne Agnac

Le Ceilidh Club (danses écossaises) de La Truffière vous invite à passer une soirée écossaise de danses et chants à l’occasion de la fête de Saint André, saint patron de l’Ecosse. Il y aura quelqu’un pour instruire les danses, qui sont à la portée de toutes et tous.

Entrée gratuite, mais réservations obligatoires. Vous êtes priés d’apporter vos propres boissons et gobelets. Les kilts et les jupes écossaises sont les bienvenus, mais pas obligatoires. Les chaussures souples sont conseillées.

+33 5 53 20 23 90

©ceilidh-club

Agnac

