2022-01-06 20:00:00 – 2022-01-06 Centre d'art image imatge 3 rue de Billère

20h : projection en écho du film « Annette » au cinéma le Pixel. Visite de l’exposition en présence de l’artiste Sébastien Rémy auteur de l’exposition « Histoire d’une histoire d’ombres » et pause tapas.

