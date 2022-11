SOIRÉE ÉCHANGES ‘ENTREPRENDRE AU FÉMININ’ Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Catégories d’évènement: Meuse

Revigny-sur-Ornain

SOIRÉE ÉCHANGES ‘ENTREPRENDRE AU FÉMININ’ Revigny-sur-Ornain, 22 novembre 2022, Revigny-sur-Ornain. SOIRÉE ÉCHANGES ‘ENTREPRENDRE AU FÉMININ’

Hotel de Ville Place Gaxotte Revigny-sur-Ornain Meuse Place Gaxotte Hotel de Ville

2022-11-22 20:30:00 20:30:00 – 2022-11-22 22:00:00 22:00:00

Place Gaxotte Hotel de Ville

Revigny-sur-Ornain

Meuse Revigny-sur-Ornain Vous êtes une femme entrepreneure ? Vous avez envie de créer votre activité, être votre propre chef ?

Vous avez des doutes, vous vous sentez parfois seule ? Vous avez envie d’échanger sur votre expérience ? Venez rencontrez ces femmes qui se sont lancées dans l’aventure de l’entrepreneuriat. Les joies, les doutes, ne pas rester seules, leurs envies, elles vous partageront leurs parcours.

Soirée organisée par la 1ère promo du Créalab Meuse avec Delphine, Margot, Marine et Anne. Au programme :

– Témoignages et échanges avec des femmes entrepreneures (vie de famille, métier-passion, entreprendre jeune, etc.)

– Présentation des dispositifs d’accompagnement

– Présentation du créalab qui visent à accompagner les entreprises dans leur création et développement. Gratuit. Ouvert à tous.

Inscription conseillée par téléphone ou mail à contact@creameuse.fr contact@creameuse.fr +33 7 69 37 47 41 http://www.creameuse.fr/ CreaMeuse

Place Gaxotte Hotel de Ville Revigny-sur-Ornain

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Revigny-sur-Ornain Autres Lieu Revigny-sur-Ornain Adresse Revigny-sur-Ornain Meuse Place Gaxotte Hotel de Ville Ville Revigny-sur-Ornain lieuville Place Gaxotte Hotel de Ville Revigny-sur-Ornain Departement Meuse

Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/revigny-sur-ornain/

SOIRÉE ÉCHANGES ‘ENTREPRENDRE AU FÉMININ’ Revigny-sur-Ornain 2022-11-22 was last modified: by SOIRÉE ÉCHANGES ‘ENTREPRENDRE AU FÉMININ’ Revigny-sur-Ornain Revigny-sur-Ornain 22 novembre 2022 Hotel de Ville Place Gaxotte Revigny-sur-Ornain Meuse Meuse Revigny-sur-Ornain

Revigny-sur-Ornain Meuse