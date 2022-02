Soirée échanges autour du film « Pingouin & Goéland » Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Soirée échanges autour du film « Pingouin & Goéland » Pontarlier, 28 mars 2022, Pontarlier. Soirée échanges autour du film « Pingouin & Goéland » Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud Pontarlier

2022-03-28 – 2022-03-28 Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud

Pontarlier Doubs EUR 6 6 Proposé par le Cinéma Olympia, en partenariat avec les Amis du Musée de Pontarlier.

Dans le Cadre du Festival Diversité, découvrez « Pingouin & Goéland et leurs 500 petits ». Temps d’échange à la suite du film assuré par un historien.

Billetterie en vente sur place ou en ligne. cine.olympia@orange.fr +33 3 81 39 17 63 http://cinema-pontarlier.fr/ Proposé par le Cinéma Olympia, en partenariat avec les Amis du Musée de Pontarlier.

Dans le Cadre du Festival Diversité, découvrez « Pingouin & Goéland et leurs 500 petits ». Temps d’échange à la suite du film assuré par un historien.

Billetterie en vente sur place ou en ligne. Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Pontarlier Autres Lieu Pontarlier Adresse Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud Ville Pontarlier lieuville Cinéma Olympia 2 rue Louis Pergaud Pontarlier Departement Doubs

Pontarlier Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/

Soirée échanges autour du film « Pingouin & Goéland » Pontarlier 2022-03-28 was last modified: by Soirée échanges autour du film « Pingouin & Goéland » Pontarlier Pontarlier 28 mars 2022 Doubs Pontarlier

Pontarlier Doubs