Doubs Pontarlier Doubs Bourgogne-Franche-Comté EUR 6 6 À l’occasion de la Journée Nationale des Violences faites aux Femmes, le cinéma prend de l’avance et vous propose une soirée Echange autour du film « Riposte féministe ». Un temps d’Echange sera assuré par le Centre d’Information sur les droits des femmes à la fin du film. cine.olympia@orange.fr +33 3 81 39 17 63 https://cinema-pontarlier.fr/ Pontarlier

dernière mise à jour : 2022-10-06 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-Comté

