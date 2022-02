Soirée échange – Un Monde Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier Doubs Organisée par le Cinéma Olympia Pontarlier.

Dans le cadre du Festival Diversité, le cinéma vous propose un temps d’échange sur le harcèlement scolaire autour du film « Un Monde ». Échange assuré par la référente académique harcèlement scolaire de Besançon.

Billetterie en vente aux caisses du cinéma Olympia ou en ligne. cine.olympia@orange.fr +33 3 81 39 17 63 http://www.cinema-pontarlier.fr/ Organisée par le Cinéma Olympia Pontarlier.

Billetterie en vente aux caisses du cinéma Olympia ou en ligne.

