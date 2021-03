Dompaire Dompaire Dompaire, Vosges SOIRÉE ÉCHANGE EN VISIO – COMMENT RACONTER DES HISTOIRES AUX ENFANTS Dompaire Catégories d’évènement: Dompaire

Dompaire Vosges Dompaire Soirée d’échanges autour du livre : comment raconter des histoires aux enfants.

Dans le cadre de la semaine de la petite enfance sur le thèmes drôles d’histoires.

Angéline Echampard de la médiathèque intercommunale de Mirecourt vous propose ce temps d’échange sur l’importance du livre pour les enfants, les différents types de livres, leur intérêt en fonction de l’age des enfants. En raison de la crise sanitaire cette soirée vous sera proposée en visio. Pour vous inscrire rien de plus simple : envoyez un mail à l’adresse suivante : ram@ccmirecourtdompaire.fr. Un lien de connexion vous sera envoyé le soir de la manifestation.…Renseignements au 06 08 98 76 78 ram@ccmirecourtdompaire.fr +33 6 08 98 76 78 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/services-a-la-population/petite-enfance/relais-dassitantes-maternelles/ Soirée d’échanges autour du livre : comment raconter des histoires aux enfants.

