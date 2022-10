Soirée E.T.A Hoffmann Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

Soirée E.T.A Hoffmann Aix-en-Provence, 20 octobre 2022, Aix-en-Provence. Soirée E.T.A Hoffmann

4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol

2022-10-20 18:00:00 – 2022-10-20 19:30:00

Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne Venez découvrir l’oeuvre d’E.T.A. Hoffmann et vous plonger dans la littérature allemande en profitant de boissons chaudes ! À l’occasion du bicentenaire de la mort d’E.T.A. Hoffmann, le Centre Franco-Allemand de Provence vous invite à une soirée conviviale et ludique autour de l’œuvre de l’auteur. bookinbar@gmail.com +33 4 42 26 60 07 http://bookinbar.com/ Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhne Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Ville Aix-en-Provence lieuville Book in Bar 4 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhne

Soirée E.T.A Hoffmann Aix-en-Provence 2022-10-20 was last modified: by Soirée E.T.A Hoffmann Aix-en-Provence Aix-en-Provence 20 octobre 2022 4 Rue Joseph Cabassol Book in Bar Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne