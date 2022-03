SOIRÉE DUTY FREE : AMARULA CAFÉ CLUB + ËDA + RATITO EXPERIENCE Mains d’Oeuvres, 31 mars 2022, Saint-Ouen.

SOIRÉE DUTY FREE : AMARULA CAFÉ CLUB + ËDA + RATITO EXPERIENCE

Mains d’Oeuvres, le jeudi 31 mars à 20:00

Ce premier voyage sera un vol long courrier, au regard de sa programmation exotique et polyglotte. Vous viendrez y travailler vos mouvements de bassin endiablés au rythme des sonorités exotiques de la chanteuse franco-colombienne Ëda Diaz, de la sulfureuse afro-pop d’Amarula café club, et de la Trap Reggaetonesque du groupe Ratito Exp. COLLECTIF DUTY FREE La Duty Free est un collectif d’artistes du Grand Paris. Ils sont un peu à leur manière cet espace incontournable, au milieu d’un aéroport international, libre de taxes, où l’on se rend pour lorgner sur les Toblerone géants. Polyglote, multiculturelle, soudée par un amour inconditionnel de la musique, la Duty Free est née de l’admiration réciproque de ces jeunes artistes. La première soirée Duty Free sera Indie Sun, pour contrebalancer l’hiver et maintenir un pont thermique entre vos raclettes. ËDA Ëda artiste franco-colombienne puisant son son puissant de ses racines folkloriques et de la pop électronique « radioheadienne ». Mélange ultra racé entre les samples et la contrebasse qu’elle tient entre ses bras. Voler au milieu des hippopotames aux yeux d’émeraude. AMARULA CAFÉ CLUB Amarula Café Club, chaloupé et modernité, alcool et café, nocturne et solaire, est un groupe de 4 beaux gosses, à la vibe stylée. Lignes de guitare afro et voix saisissante. Son hyper frais. En rentrant chez toi tu vas vouloir monter un groupe. RATITO EXPERIENCE Ratito Experience, en dehors d’être une apologie de l’insolence, embrasse toute la culture urbaine. Reggaeton, Hip-Hop, Trap, Afro-Trap, Baile Funk, et ce en 5 langues s’il vous plaît. Lunettes de soleil même la nuit, pour cacher les yeux rougis, par la deuwee. Ils viendront faire leur concert de fin de carrière, donc c’est le moment où jamais. ▬▬▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬▬▬▬ ● Accès à pied depuis les métros Garibaldi ligne 13 (10 min), Porte de Clignancourt ligne 4 (15 min) et Mairie de Saint-Ouen ligne 14 (12min) ● Bar-resto sur place

10€ prévente | 12€ sur place | 8€ réduit

Le collectif « Duty Free », crew composé d’artistes indépendants de la scène francilienne vous présente sa soirée de lancement à Mains d’Œuvres !

Mains d’Oeuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint Ouen Saint-Ouen Seine-Saint-Denis



