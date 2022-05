Soirée du Tennis Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage Catégorie d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

2022-07-23 – 2022-07-23

Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage 62520 Le Touquet-Paris-Plage Samedi 23 juillet 2022 LE GRAND RETOUR DE LA SOIRÉE DU TENNIS CLUB DU TOUQUET !

L’association Touquet Beach Festival, Public Address et les Braqueurs de Bonheur vous donnent rendez-vous le 23 juillet pour vivre une expérience incroyable entre le pitch et les gradins du court central !! On invite pour l’occasion le top mondial des DJs dont la nouvelle sensation de la scène électro made in Belgium, révélation du Touquet Music Beach Festival 2019, HENRI PFR !!!

L’as des platines FDVM ou encore KLINGANDE, chouchou des festivals hollandais auteur du hit “JUBEL”.

Places à partir de 30€ pour les Early adopters (puis 40€) (* Places limitées) Espace VIP sur demande Laure@touquetmusicbeach.com

Places à partir de 30€ pour les Early adopters (puis 40€) (* Places limitées) Espace VIP sur demande Laure@touquetmusicbeach.com Avenue de l’Hippodrome Le Touquet-Paris-Plage

