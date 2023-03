Soirée du sport en entreprise Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Soirée du sport en entreprise, 10 mars 2023, Joué-lès-Tours . Soirée du sport en entreprise Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

2023-03-10 19:30:00 – 2023-03-10 23:00:00 Joué-lès-Tours

Indre-et-Loire comite.tt37@wanadoo.fr +33 6 27 73 39 22 Comité d’Indre et Loire TT

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Ville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Joué-lès-Tours

Soirée du sport en entreprise 2023-03-10 was last modified: by Soirée du sport en entreprise Joué-lès-Tours 10 mars 2023 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Rue Jean Monnet Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire