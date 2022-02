Soirée du Printemps de Poète Médiathèque de Meudon-la-Forêt Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Soirée du Printemps de Poète

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, 26 mars 2022, Meudon.

Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le samedi 26 mars à 17:45

Les voix du trio Isajoan vous invitent à naviger dans les « Voyages d’Itzik », un récital autour du poète de langue yoddish Itzik Manger, inspiré par la musique klezmer. Le spectacle sera suivi de la remise des prix du concours de poésie du Printemps des Poètes dans la catégorie jeunesse et adulte.

Médiathèque de Meudon-la-Forêt Place Henry Wolf Meudon Meudon-la-Forêt

2022-03-26T17:45:00 2022-03-26T20:00:00

