Lège-Cap-Ferret Gironde Lège-Cap-Ferret 0 EUR Dans le cadre des Escapades musicales : “Les Quatre Saisons” de Vivaldi et de Piazzolla Orchestre de Chambre de Toulouse

Gilles Colliard, violon & direction

Thierry Huillet, piano

Retrouvailles attendues avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse et les 4 saisons de Vivaldi (un des souvenirs marquants depuis la naissance du festival avec lecture en direct des textes et descriptions de Vivaldi), mis cette fois en perspective avec le génie du tango : les 4 saisons version Argentines de Piazzolla ! En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise Notre-Dame-des-Flots : 1, Rue des Roitelets – 33970 Lège-Cap-Ferret Dans le cadre des Escapades musicales : “Les Quatre Saisons” de Vivaldi et de Piazzolla Orchestre de Chambre de Toulouse

Retrouvailles attendues avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse et les 4 saisons de Vivaldi (un des souvenirs marquants depuis la naissance du festival avec lecture en direct des textes et descriptions de Vivaldi), mis cette fois en perspective avec le génie du tango : les 4 saisons version Argentines de Piazzolla ! En cas de mauvais temps, le concert aura lieu à l’Eglise Notre-Dame-des-Flots : 1, Rue des Roitelets – 33970 Lège-Cap-Ferret lcf

