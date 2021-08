Sarlat-la-Canéda Centre historique Dordogne, Sarlat-la-Canéda Soirée du patrimoine : “Patrimoine sous les étoiles” Centre historique Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Soirée du patrimoine : “Patrimoine sous les étoiles” Centre historique, 18 septembre 2021, Sarlat-la-Canéda. Soirée du patrimoine : “Patrimoine sous les étoiles”

Centre historique, le samedi 18 septembre à 21:00

### Cette année, le cœur de la cité bat au rythme du “Patrimoine ferroviaire”, second thème des Journées européennes du patrimoine cette année. Comme à l’accoutumée, la ville sera illuminée à la bougie. Après l’ouverture de la soirée par le maire, le public circule sur le périmètre illuminé à son gré et profite des animations : exposition, spectacle vivant, lectures, vidéo… Un locomotive d’époque vous attend au détour d’une place !

Gratuit. Entrée libre, dans le respect des protocoles sanitaires. Masque obligatoire.

