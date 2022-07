Soirée du patrimoine de Gâtine Saint-Pompain Saint-Pompain Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Organisé par la municipalité et le CARUG. Concert gratuit à 21h de The Sassy Swingers (jazz New-Orleans) avec vidéo-mapping sur la façade de l'église. Restauration sur place à partir de 19h.

