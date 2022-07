Soirée du patrimoine de Gâtine Saint-Pardoux-Soutiers, 20 août 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Soirée du patrimoine de Gâtine

Château Bourdin Chapelle Notre-Dame des Neiges Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Chapelle Notre-Dame des Neiges Château Bourdin

2022-08-20 21:00:00 – 2022-08-20

Chapelle Notre-Dame des Neiges Château Bourdin

Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres

Saint-Pardoux-Soutiers

EUR Château-Bourdin accueillera sa 5ème soirée du patrimoine parmi les 14 communes de Gâtine inscrites dans le festival itinérant.

Plus besoin, de présenter ce festival organisé par le CARUG et soutenu par les communes accueillantes. Pour notre soirée, ce sera le samedi 20 août dès 19h00 pour le pique-nique. Quelques Food Truck seront présents pour vous servir.

L’invité d’honneur est Valentin VANDER, le chanteur que nous annoncions cet hiver lors des « Hivernales » et annulé pour cause de COVID. Ce chanteur saura vous charmer par ses textes et vous toucher au coeur par ses mélodies arrangées à la mode trad et électronique. Le concert débutera à 21h30 cette année. Un spectacle de Mapping sera diffusé sur la chapelle Notre Dame des Neiges en même temps que le concert. L’ensemble sera à coup sûr du plus bel effet. Un évènement unique à ne pas rater !

Chapelle Notre-Dame des Neiges Château Bourdin Saint-Pardoux-Soutiers

