Yvelines EUR Soirée animée avec « un bal Pop’ qui décoiffe » devant l’église de la commune.

Animée par Voulez-vous music

Restauration et buvette à partir de 19h.

+33 5 49 70 64 12

