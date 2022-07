Soirée du patrimoine de Gâtine Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Sèvres

Soirée du patrimoine de Gâtine Ardin, 14 août 2022, Ardin. Soirée du patrimoine de Gâtine

Place de l’église Ardin Deux-Sèvres

2022-08-14 21:00:00 – 2022-08-14 23:00:00 Ardin

Deux-Sèvres Ardin EUR Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert du spectacle musical « Oum Pa Pa ! » de l’ensemble D’Cybèles, un quatuor féminin qui revisite la musique classique. Restauration possible sur place, réservation au 05 49 16 49 54 Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert du spectacle musical « Oum Pa Pa ! » de l’ensemble D’Cybèles, un quatuor féminin qui revisite la musique classique. Restauration possible sur place, réservation au 05 49 16 49 54 +33 5 49 04 30 09 Organisée par la municipalité et le CARUG. Concert du spectacle musical « Oum Pa Pa ! » de l’ensemble D’Cybèles, un quatuor féminin qui revisite la musique classique. Restauration possible sur place, réservation au 05 49 16 49 54 Ensemble D’Cybèles

Ardin

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Ardin, Deux-Sèvres Autres Lieu Ardin Adresse Place de l'église Ardin Deux-Sèvres Ville Ardin lieuville Ardin Departement Deux-Sèvres

Ardin Ardin Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ardin/

Soirée du patrimoine de Gâtine Ardin 2022-08-14 was last modified: by Soirée du patrimoine de Gâtine Ardin Ardin 14 août 2022 Place de l'église Ardin Deux-Sèvres

Ardin Deux-Sèvres